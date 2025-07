Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei auf der Blaulichtmeile Dankelsheim

Bad Gandersheim (ots)

Am 28.06.25 hat sich die Polizei Bad Gandersheim an der Blaulichtmeile zum Jubiläum der Feuerwehr Dankelsheim beteiligt. An mehreren Stationen galt es für die Kinder, Aufgaben zu bewältigen. So musste bei der Polizei zunächst ein Alltagshelden-Quiz gelöst werden, in welchem ein besonderes Augenmerk auf Engagement in Alltagssituationen gelegt wurde. Für die richtige Beantwortung der Fragen gab es am Ende eine Urkunde. Außerdem konnten sich die Nachwuchspolizisten in einem Sportparcours beweisen, indem es um Geschicklichkeit und Schnelligkeit ging. Alle Kinder haben diesen auch bei der Wärme und dem sonnigen Wetter erfolgreich gemeistert. Am Ende konnten sich alle Kinder über einen Kinderpolizeiausweis freuen. Die beteiligten Polizistinnen PK'in Fischer und KHK'in Jahn resümieren wie folgt: "Es war eine tolle Veranstaltung und wir haben uns über die vielen mitmachenden Kinder sehr gefreut!".

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell