PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebstahl an der Hindenburgstraße: Augen auf, Tasche zu!

Mönchengladbach (ots)

In einem Geschäft an der Hindenburgstraße ist es am Montag, 15. September, gegen 12.40 Uhr, zu einem Trickdiebstahl sowie zu einem weiteren Versuch gekommen.

Eine 38-Jährige war in dem Geschäft gerade einkaufen, als sie bemerkt habe, wie jemand von hinten nach dem Portemonnaie in ihrer Tasche griff. Daraufhin habe sie es sofort festgehalten, sich umgedreht und beobachtet, wie eine unbekannte Frau aus dem Geschäft in Richtung Minto lief. Die Tatverdächtige sei circa 40 Jahre alt und habe ein beiges Kopftuch, schwarze Kleidung und weiße Turnschuhe getragen.

Als die Polizei vor Ort die Aussage der 38-Jährigen aufnahm, meldete sich eine weitere Kundin bei den Beamten. Die 70-Jährige sei kurz zuvor von einer Frau mit einem schwarzen Kopftuch mehrmals in ein Gespräch verwickelt worden. Danach sei das Portemonnaie aus ihrer Tasche verschwunden gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, seine Tasche nie aus dem eigenen Blickfeld zu lassen und Wertgegenstände in verschiedenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen.

Mehr Tipps dazu, wie man sich vor Taschendieben schützen kann, gibt es außerdem am Montag, 6. Oktober, an einem Informationsstand der Polizei im Einkaufszentrum Minto an der Hindenburgstraße. Experten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz werden von 11 bis 14 Uhr auf Ebene 3 des Mintos vor dem Restaurant "Vapiano" vor Ort sein und gezielt das Gespräch mit Einkaufenden suchen. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 12:36

    POL-MG: Dooring-Unfall: Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Auf der Eickener Straße ist es am Montag, 15. September, gegen 18.15 Uhr, zu einem so genannten "Dooring"-Unfall durch eine Autotür gekommen, bei dem eine Pedelec-Fahrerin (48) leicht verletzt wurde. Die 48-jährige Frau und ihr 49-jähriger Ehemann waren nach eigenen Angaben gerade mit ihren Pedelecs in Richtung Marienkirchstraße unterwegs. An der Kreuzung Eickener Straße / Marienkirchstraße ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 09:52

    POL-MG: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Auf der Mülgaustraße in Mülfort ist es am Montag, 15. September, gegen 15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer gekommen. Nach Aussage der Autofahrerin habe sie gerade aus einer Parklücke ausparken und im gleichen Zug auf der Straße wenden wollen. Dabei habe die 31-Jährige den heranfahrenden Motorradfahrer auf dem linken Fahrstreifen übersehen und ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:19

    POL-MG: Zeugensuche nach Raubdelikten in Gladbach und Mülfort

    Mönchengladbach (ots) - In Mönchengladbach ist es am gestrigen Sonntag, 14. September, zu zwei Raubdelikten gekommen. Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 0.50 Uhr, an der Hindenburgstraße im Bereich Alter Markt. Ein 19-Jähriger war dort nach eigenen Angaben von mehreren Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren