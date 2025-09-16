Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebstahl an der Hindenburgstraße: Augen auf, Tasche zu!

Mönchengladbach (ots)

In einem Geschäft an der Hindenburgstraße ist es am Montag, 15. September, gegen 12.40 Uhr, zu einem Trickdiebstahl sowie zu einem weiteren Versuch gekommen.

Eine 38-Jährige war in dem Geschäft gerade einkaufen, als sie bemerkt habe, wie jemand von hinten nach dem Portemonnaie in ihrer Tasche griff. Daraufhin habe sie es sofort festgehalten, sich umgedreht und beobachtet, wie eine unbekannte Frau aus dem Geschäft in Richtung Minto lief. Die Tatverdächtige sei circa 40 Jahre alt und habe ein beiges Kopftuch, schwarze Kleidung und weiße Turnschuhe getragen.

Als die Polizei vor Ort die Aussage der 38-Jährigen aufnahm, meldete sich eine weitere Kundin bei den Beamten. Die 70-Jährige sei kurz zuvor von einer Frau mit einem schwarzen Kopftuch mehrmals in ein Gespräch verwickelt worden. Danach sei das Portemonnaie aus ihrer Tasche verschwunden gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, seine Tasche nie aus dem eigenen Blickfeld zu lassen und Wertgegenstände in verschiedenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen.

Mehr Tipps dazu, wie man sich vor Taschendieben schützen kann, gibt es außerdem am Montag, 6. Oktober, an einem Informationsstand der Polizei im Einkaufszentrum Minto an der Hindenburgstraße. Experten des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz werden von 11 bis 14 Uhr auf Ebene 3 des Mintos vor dem Restaurant "Vapiano" vor Ort sein und gezielt das Gespräch mit Einkaufenden suchen. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell