POL-HST: Polizei sucht Zeugen nach Bränden in Barth

Barth (ots)

Vom Sonntag, dem 09. März 2025 bis Montag, dem 10. März 2025 mussten Polizei und Feuerwehr in Barth gleich mehrfach ausrücken, weil brannte.

Am Sonntag, dem 9. März 2025 gegen 21:00 Uhr, entzündeten bislang unbekannte Täter ein Schutznetz an einer Hauswand in einem unbewohnten Haus in der Straße Schilfgraben.

Nur vier Stunden später, am 10. März 2025, gegen 01:10 Uhr wurde ein Feuerschein aus Richtung der Kleingartenanlage an den Barther Anlagen gemeldet. Auf dem daneben liegenden Bahngelände in der Friedrichstraße befand sich ein ausrangierter Wagon, dieser stand in Flammen.

Am Montag, dem 10. März 2025, meldete ein Hinweisgeber gegen 13:50 Uhr, dass vom Brand in der vergangenen Nacht noch Rauch aufsteige. Am Wirtschaftshafen konnte eine brennende Fassade und ein brennender Holzanbau an einem unbewohnten Haus festgestellt werden. Es bestand die Möglichkeit, dass das Feuer auf das Nachbargebäude übergreifen könnte, die Feuerwehr löschte diesen Brand.

In der Zeit vom Sonntag, dem 9. März 2025, 08:30 Uhr bis zum Montag, dem 10. März 2025, 18:25 Uhr brannten augenscheinlich mehrere Mülltonnen sowie eine Hausfassade in der Bahnhofstraße. Die Fassade eines unbewohnten Hauses wurde stark beschädigt.

Personen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden, insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer relevante Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden

