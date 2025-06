POL-KN: (Tuttlingen) - Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses beschädigt (17.06.2025)

Radolfzell (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Dienstag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Lokal in der Höllstraße einzubrechen. Der Unbekannte machte sich mit Gewalt an der Hintertür des "The Irish Exit Pub" zu schaffen, gelangte jedoch schlussendlich nicht in die Innenräume der Gaststätte. ...

mehr