POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte setzten Autos in Brand - Polizei sucht Zeugen (17.06.2025)

Singen (ots)

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte in der Fichtestraße am "Ziegelweiher" zwei Autos in Brand gesetzt. Gegen 3 Uhr teilten Anwohner, nachdem sie mehrere Knallgeräusche wahrgenommen hatten, einen in Flammen stehenden BMW auf dem Fischerparkplatz fest. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatte der in Vollbrand stehende BMW bereits einen danebenstehenden Transporter ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ein Zeuge stellte unmittelbar danach einen silbernen Ford mit hoher Geschwindigkeit über die Uhlandstraße in Richtung "Nahkauf"-Einkaufsmarkt davongefahren und am Kreisverkehr in Richtung Bahnhof abgebogen. Außerdem habe er vor dem "Knall" eine Person herumschleichen sehen. An beiden Fahrzeugen entstand durch das Feuer wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei bittet weitere Zeuge und Personen, die Hinweise auf den oder die Täter der Brandstiftung geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0 zu melden.

