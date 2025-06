Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in mehrere Gartenlauben in der Gartenanlage "Roter Rettich" (16./17.06.2025)

Singen (ots)

In der Nacht auf Dienstag ist es in der Kleingartenanlage "Kleiner Rettich" in der Friedenstraße zu mehreren Einbrüchen in Gartenlauben gekommen. Ob und was dabei entwendet worden ist, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die in den Abend-/Nachtstunden von Montag auf Dienstag Verdächtiges im Bereich der Kleingartenanlage "Roter Rettich" beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell