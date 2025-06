POL-KN: (Iznang, Moos, Lkr. Konstanz) Scheunenbrand (17.06.2025)

Rottweil (ots) - Zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 08:00 Uhr, hat eine unbekannte Person versucht, in eine Apotheke in der Königstraße einzubrechen. Am Montagmorgen stellten Mitarbeitende eine beschädigte Schiebetür fest. Ein Eindringen in den Verkaufsraum erfolgte nicht. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Königstraße ...

mehr