POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfall auf Bahnübergang - Drei Personen durch Stromschlag verletzt (17.06.2025)

Bei einem Unfall auf einem Bahnübergang in der Unterhausgasse haben drei Personen am Dienstagnachmittag Verletzungen durch einen Stromschlag erlitten. Gegen 17 Uhr zog ein 52-Jähriger mit Unterstützung einer 47-Jährigen und eines 33-Jährigen ein aufblasbares Katamaran-Segelboot in Richtung See. Beim Überqueren des Bahnübergangs stieß der bereits aufgestellte Mast des Katamarans an die Oberleitung der Bahnanlage, wodurch alle drei Personen einen Stromschlag erlitten. Der 52-Jährige trug infolge des Schlags schwere Verletzungen davon und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Die beiden anderen brachten Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An der durch den Segelmast abgerissenen Oberleitung entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

