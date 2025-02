Polizei Hamburg

POL-HH: 250219-2. ROADPOL "Operation Truck & Bus" - Bilanz einer Großkontrolle des Schwerlastverkehrs

Hamburg

Zeit: 18.02.2025, 07:30 Uhr - 13:30 Uhr

Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, BAB 1 - Rasthof Stillhorn Ost

Die Polizei Hamburg beteiligte sich gestern erneut an der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion ROADPOL "Operation Truck & Bus". Die Einsatzkräfte überprüften dabei 25 Fahrzeuge, von denen 14 teils mehrfach beanstandet wurden.

Der Schwerlastverkehr unterliegt in besonderem Maße speziellen Vorschriften, welche aufgrund von starken Konkurrenzsituationen im Güterkraftverkehr und einer angestrebten optimalen Auslastung der Fahrzeuge und des Fahrpersonals häufig missachtet werden.

Die Kontrollen dienen der Überprüfung der Einhaltung der Verkehrsvorschriften sowie der Aufklärung des Fahrpersonals zur Erhöhung des Unfallrisikos bei Missachtung der Regularien.

Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) führten Polizistinnen und Polizisten der Verkehrsdirektionen und der Wasserschutzpolizei am Autobahnrasthof Stillhorn Ost eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs mit dem Fokus auf den Schwerpunkten "Technische Mängel und Ladungssicherung" durch. Unterstützt wurden sie hierbei durch vier Mitarbeitende des Amts für Verbraucherschutz.

Bei den Einsatzmaßnahmen stellten sie an acht Lkw Mängel bei der Ladungssicherung fest und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Bei fünf Transportfahrzeugen waren die Mängel so gravierend, dass die Beamtinnen und Beamten die Weiterfahrt zumindest vorübergehend untersagten. Bei einem litauischen Sattelauflieger stellten sie fest, dass für diesen in Litauen eine Zulassungssperre angeordnet worden war, da eine mit der Hauptuntersuchung vergleichbare Prüfung abgelaufen war.

Darüber hinaus stellten sie in vier Fällen technische Mängel, unter anderem beschädigte Reifen, an den Fahrzeugen fest und ahndeten sieben Verstöße gegen die Sozialvorschriften, zum Beispiel bei Nichteinhaltung der Lenk- und Ruhezeiten.

Die Polizei Hamburg wird auch zukünftig Verkehrskontrollen durchführen und sich im Rahmen von ROADPOL und insbesondere der Konzeption "Mobil. Aber sicher!" an Verkehrssicherheitsaktionen beteiligen.

