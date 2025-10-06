PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Geschädigter eines Verkehrsunfalls ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gebhardshain (ots)

Am 02.10.2025 befuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin gegen 06:45 Uhr die Betzdorfer Straße aus Richtung Malberg kommend in Richtung Elben An der dortigen Einmündung, beabsichtigte sie nach links in die Wissener Straße abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 28-jährigen Motorrollerfahrers. Trotz einer eingeleiteten Bremsung, konnte der 28-jährige eine Kollision nicht mehr vermeiden; er kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich - auch durch Zeugenangaben - der Verdacht, dass der Rollerfahrer nicht über die benötigte Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug verfügen könnte. Eine durch die Polizeibeamten durchgeführte Prüfstandsfahrt ergab, dass es sich bei dem Roller um ein fahrerlaubnispflichtiges Kleinkraftrad handelt. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte der 28-jährige tatsächlich nicht vorweisen.

Somit erwartet beide Verkehrsunfallbeteiligte nun jeweils ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

