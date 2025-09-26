Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Sachbeschädigung mit Feuer in Lagerhalle+

Landkreis Osterholz (ots)

Worpswede. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es durch bislang unbekannte Täter in der Jan-Weber-Straße zu einer Sachbeschädigung in einer Lagerhalle. Der Schaden wurde heute Morgen gegen 08.30 Uhr bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt.

Nach ersten Erkenntnissen beschädigten die Täter ein Fenster und legten auf bislang unbekannte Weise einen kleinen Brand in dem Objekt. Dadurch entstand in dem abgetrennten Raum eine starke Hitzeentwicklung, welche diesen beschädigte. Ein offenes Feuer hat es nach ersten Ermittlungen nicht gegeben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich in der Lagerhalle unter anderem diverse Merch-Gegenstände einer der rechten Szene zugehörigen Band. Aufgrund dieser Umstände kann eine politisch motivierte Straftat nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und auch der Staatsschutz der Polizeiinspektion Verden/Osterholz wurde informiert. Am Freitagvormittag waren bereits Kriminaltechniker zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Osterholz unter 04791-3070 entgegen.

