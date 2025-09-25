Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Scheibe zu Bäckerei zerstört++Vollbrand eines Pkw++Radfahrer angefahren+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Scheibe zu Bäckerei zerstört+ Verden. In der Artilleriestraße brachen am frühen Donnerstagmorgen bislang unbekannte Täter in ein eine Bäckerei in der Artilleriestraße ein. Gegen 02 Uhr zerstörten sie mit Gullideckeln die Scheibe zu dem Geschäft und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie, als die Alarmanlage auslöste. Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Tat können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Vollbrand eines Pkw+ Schwanewede. Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, geriet in der Vorbruchstraße ein Peugeot in Brand und brannte im Verlauf vollständig aus. Der 27-jährige Fahrer bemerkte zunächst einen Leistungsverlust an seinem Fahrzeug und hielt daraufhin an. Als er den Motor neu startete, kam Rauch aus dem Motorraum. Er und seine Beifahrerin verließen das Fahrzeug, welches kurz darauf in Brand stand. Nachdem das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht war, wurde der Peugeot schließlich abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

+Radfahrer angefahren+ Grasberg. An der Einmündung der Grasdorfer Straße zur Meinershauser Straße übersah am Mittwochmittag eine 46-jährige VW-Fahrerin einen 21-Jährigen auf einem Fahrrad. Die 46-Jährige war in Richtung Huxfeld unterwegs und der Radfahrer befuhr den Radweg in Richtung Fischerhude. An der Einmündung übersah sie den von links kommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

