POL-VER: +Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall++Fußgängerin auf Parkplatz schwer verletzt++41-Jähriger fährt unter Einfluss+

LANDKREIS VERDN

+Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall+ Kirchlinteln. Auf der Hauptstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Fahrerin schwer und ein Fahrer leicht verletzt wurden. Gegen 16 Uhr beabsichtigte die 68-jährige Skoda-Fahrerin, von einem Feldweg nach links auf die L171 abzubiegen. Sie übersah beim Abbiegen den von links herannahenden Audi des 42-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Beide Pkw mussten anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fußgängerin auf Parkplatz schwer verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Auf einem Parkplatz im Hördorfer Weg wurde am Dienstagmorgen, gegen 09 Uhr eine Fußgängerin schwer verletzt. Nach ersten Informationen wollte eine 86 Jahre alte Fahrerin vorwärts in eine Parklücke einfahren. Sie verwechselte dabei das Gas- und Bremspedal und fuhr gegen den vor ihr geparkten Skoda sowie einen daneben geparkten Volvo. Durch die Kollision wurde der Skoda nach hinten geschoben und stieß mit einer 71-jährigen Fußgängerin zusammen, die sich dahinter befand. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 86-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

+41-Jähriger fährt unter Einfluss+ Worpswede. Ein 41-Jähriger war in der Dienstagnacht alkoholisiert mit seinem Mazda im Bereich Neu St. Jürgen unterwegs. Er kam dabei im Barkenweg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend setzte er seine Fahrt bis zur Friedensheimer Straße fort, wo er erneut von der Fahrbahn abkam und im Seitenraum stehen blieb. Während der Fahrt verteilte er durch die Schäden an seinem Pkw noch Betriebsstoffe auf der Fahrbahn. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem entstand der Verdacht, dass er neben Alkohol auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Sein Pkw musste im Anschluss abgeschleppt werden.

