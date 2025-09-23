Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bargeld bei Einbruch erbeutet++Verkehrsunfall mit Kind++Einbruch in Wohnung++Abstand falsch eingeschätzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bargeld bei Einbruch erbeutet+ Blender. In der Zeit von Sonntag auf Montag, zwischen 22 Uhr und 15 Uhr, kam es in der Straße Neu-Holtum zu einem Einbruch in ein Bauernhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zugang in das Haus und durchsuchten im Verlauf alle Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie dabei Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Verkehrsunfall mit Kind+ Verden. An der Kreuzung der Brückstraße zur Unteren Straße stieß am Montagabend ein Pkw mit einem Kind auf einem Fahrrad zusammen. Der 29 Jahre alte Fahrer eines VW fuhr mit geringer Geschwindigkeit an die Kreuzung mit Zebrastreifen. Dort übersah er ein von links heranfahrendes Kind auf einem Fahrrad und stieß mit diesem zusammen. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen von einem Elternteil ins Krankenhaus gebracht. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Wohnung+ Grasberg. Am Montag, zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohngebäude in der Straße Achterdamm ein. Sie öffneten mit Gewalt die Haustür zu einer Wohnung und durchsuchten diese. Ob sie dabei etwas entwendeten, ist noch unklar. Bei einer weiteren Wohnung des Gebäudes versuchten die Täter, ein Fenster aufzuhebeln, scheiterten jedoch daran. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 melden.

+Abstand falsch eingeschätzt+ Schwanewede. Am Montagabend wollte ein 18-jähriger Fahrer eines Peugeot an der Anschlussstelle Schwanewede auf die L149 nach links abbiegen. Er überschätzte dabei den Abstand einer von links herannahenden 38-jährigen Fahrerin eines Mercedes, welche auf der L149 in Richtung Schwanewede unterwegs war. Beim Abbiegen stießen die Fahrzeuge zusammen und der Mercedes kollidierte anschließend noch mit der Schutzplanke. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.200 Euro. Der 18-Jährige und die 38-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt.

