LPI-SHL: In den Gegenverkehr gekracht

Suhl (ots) - Ein 42-jähriger Rollerfahrer befuhr am Donnerstag gegen 20:00 Uhr gemeinsam mit seinem 19-jährigen Sozius die Leonhard-Frank-Straße in Suhl. Hinter ihnen fuhr ein bislang unbekannter dunkler Pkw. Der Fahrer dieses Autos fuhr immer wieder dicht auf. Im Bereich des Auhammerweges setzte er zum Überholen an, touchierte dabei aber den Roller des 42-Jährigen. Fahrer und Sozius stürzten und verletzten sich. Der unbekannte Autofahrer bremste den Angaben der ...

