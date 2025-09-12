PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In den Gegenverkehr gekracht

Ebenhards (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagnachmittag die Bundesstraße 89 von Ebenhards nach Hildburghausen. In einer Linkskurve geriet er mit seinem Auto ins Schlingern und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit zwei Fahrzeugen. Eine Person verletzte sich leicht und ein Gesamtschaden von knapp 30.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

