Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer stürzte

Suhl (ots)

Ein 42-jähriger Rollerfahrer befuhr am Donnerstag gegen 20:00 Uhr gemeinsam mit seinem 19-jährigen Sozius die Leonhard-Frank-Straße in Suhl. Hinter ihnen fuhr ein bislang unbekannter dunkler Pkw. Der Fahrer dieses Autos fuhr immer wieder dicht auf. Im Bereich des Auhammerweges setzte er zum Überholen an, touchierte dabei aber den Roller des 42-Jährigen. Fahrer und Sozius stürzten und verletzten sich. Der unbekannte Autofahrer bremste den Angaben der Unfallopfer nach stark ab, legte den Rückwärtsgang ein und flüchtete schließlich von Unfallort. Vermutlich handelte es sich beim Unfallwagen um einen schwarzen Audi. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0238485/2025 bei der Polizei in Suhl zu melden.

