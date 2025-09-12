LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen
Römhild (ots)
Ein 63 Jahre alter Honda-Fahrer wollte Donnerstagmittag auf der Landstraße von Römhild nach Eicha nach links abbiegen. Er beachtete nicht, dass ihm ein VW-Bus entgegenkam. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Der VW-Fahrer verlor die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und landete in einer Hauswand. Beide Autofahrer verletzten sich leicht. Ein Gesamtschaden von über 35.000 Euro entstand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell