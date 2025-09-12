PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Römhild (ots)

Ein 63 Jahre alter Honda-Fahrer wollte Donnerstagmittag auf der Landstraße von Römhild nach Eicha nach links abbiegen. Er beachtete nicht, dass ihm ein VW-Bus entgegenkam. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Der VW-Fahrer verlor die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und landete in einer Hauswand. Beide Autofahrer verletzten sich leicht. Ein Gesamtschaden von über 35.000 Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

