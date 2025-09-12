LPI-SHL: Gegen Baum geprallt
Haina (ots)
Eine 26-jährige Autofahrerin befuhr Freitagmorgen (12.09.2025) die Strecke von Dingsleben nach Haina. In einer leichten Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Renault gegen einen Baum. Die Frau blieb unverletzt, aber der Pkw war Schrott. Etwa 5.000 Euro Schaden entstanden.
