LPI-SHL: Ladendiebe ertappt
Meiningen (ots)
Zwei Männer im Alter von 34 und 21 Jahren betraten Donnerstagnachmittag einen Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Sie steckten sich Waren im Wert von knapp 110 Euro ein und passierten anschließend den "Scan & Go" Bereich, ohne zu bezahlen. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls war die Folge.
