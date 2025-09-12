LPI-SHL: Kennzeichen gestohlen
Meiningen (ots)
Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstag in der Zeit von 07:50 Uhr bis 13:00 Uhr das amtliche Kennzeichens eines Motorrades, das am Gymnasium in der Berliner Straße in Meiningen abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Kennzeichens geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0238418/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
