Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung Polizei Verden
Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
André Geske
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
  • 21.09.2025 – 11:38

    POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 21.09.2025

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Bereich PI Verden Keine presserelevanten Ereignisse Bereich PK Achim Keine presserelevanten Ereignisse Bereich Autobahnpolizei Langwedel Keine presserelevanten Ereignisse Bereich Osterholz Keine presserelevanten Ereignisse Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Verden / Osterholz - Wache - Telefon: 04231/806-212 ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 14:31

    POL-VER: Pressemeldung vom 20.09.2025

    Verden/Osterholz (ots) - Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz Bereich Verden: ++Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen++ Verden. Am Freitagmittag kam es auf dem Nikolaiwall in Verden zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 67-Jährige Fahrzeugführerin eines BMW verwechselte vermutlich das Gas- und Bremspedal und fuhr deshalb auf den vor ihr fahrenden 67-Jährigen Seat-Fahrer ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:25

    POL-VER: Pressemitteilung der Polizei Verden / Osterholz

    Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Zusammenstoß zwischen zwei Pkw - eine verletzte Person Achim. Am Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, kam es auf dem Kreuzungsbereich Uesener Feldstraße /Autobahnauffahrt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 41-jährige Kia-Fahrerin wollte die Kreisstraße 23 in Richtung Autobahnauffahrt in Richtung Cuxhaven fahren. Ein 39-jähriger Hyundai-Fahrer ...

    mehr
