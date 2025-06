Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Zu laut - Polizei stellt Auto und Leichtkraftrad sicher

Erbach (ots)

Gleich zwei Kraftfahrzeuge wurden in der vergangenen Woche durch die Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen aufgrund ihrer zu hohen Lautstärke sichergestellt.

Am Mittwoch (18.06.) geriet der Fahrer eines Golf GTI in Schönnen in den Fokus der Verkehrsexperten. Die in Kombination mit einem Rennsportkatalysator unzulässige Abgasanlage überschritt den Standgeräuschwert des Golfs deutlich. Ein Sachverständiger stellte eine Überschreitung von 11 dB(A) fest. Zudem war ein unzulässiges Einlassventil am Turbolader verbaut. Der 31-jährige Halter aus dem Odenwaldkreis muss sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren bezüglich der dadurch am Fahrzeug erloschenen Betriebserlaubnis stellen.

Bereits am Vortag (17.06.) wurde ein 16-jähriger Erbacher im Bereich des Freibades mit seinem Leichtkraftrad einer Kontrolle unterzogen. Auch dieser war wegen der Lautstärke aufgefallen. Anschließend wurde eine Überschreitung des zulässigen Standgeräuschwertes von 9 dB(A) gemessen. Neben weiteren Mängeln an Beleuchtung, Spiegel und Kennzeichen wurde von den Beamten festgestellt, dass ein unzulässiger Krümmer aus dem Motorsportbereich verbaut war. Durch diesen wurde die Drosseleinrichtung des Leichtkraftrades außer Kraft gesetzt. Ob auf Grund der Leistungssteigerung die Fahrerlaubnisklasse A1 des Erbachers noch ausreicht, wird im Nachgang eine Messung auf einem Leistungsprüfstand zeigen. Sollte dies nicht mehr gegeben sein, wird sich der 16-Jährige neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren bezüglich der erloschenen Betriebserlaubnis auch in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell