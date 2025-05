LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Bei der am vergangenen Mittwoch aufgefundenen leblosen Person handelt es sich um den 63-jährigen Wohnungsinhaber (deutsch). Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine vorsätzliche Tat oder das Einwirken Dritter ausgeschlossen. Vielmehr kam es mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Wohnung zum Brand durch den unsachgemäßen Umgang mit nachglühenden Stoffen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr