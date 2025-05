LPI-GTH: Mehrere Verfahren eingeleitet

Eisenach (ots) - Ein hochwertiges Kamerastativ des Typs "V25" entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen am 18. Mai, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr im Bereich "Sportpark". Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0126926/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

