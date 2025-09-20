Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 20.09.2025

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden:

++Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen++

Verden. Am Freitagmittag kam es auf dem Nikolaiwall in Verden zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die 67-Jährige Fahrzeugführerin eines BMW verwechselte vermutlich das Gas- und Bremspedal und fuhr deshalb auf den vor ihr fahrenden 67-Jährigen Seat-Fahrer auf. Durch den Aufprall wurde der Seat wiederum auf einen vorausfahrenden VW geschoben, welcher zu diesem Zeitpunkt von einem 38-Jährigen geführt wurde. Der Seat-Fahrer und der VW-Fahrer wurden beim Verkehrsunfall leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zudem war der BMW nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13000 Euro geschätzt.

++Fahrradfahrerin stößt mit Fahrzeugtür zusammen++

Verden. Am Freitagmittag hielt ein Skoda-Fabia am rechten Fahrbahnrand der Grünen Straße. Die 16-Jährige Mitfahrerin öffnete die hintere rechte Fahrzeugtür und übersah hierbei die auf dem Gehweg, in Richtung Obere Straße, fahrende 16-Jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, fuhr gegen die geöffnete Fahrzeugtür und stürzte daraufhin zu Boden. Die Radfahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

-keine presserelevanten Ereignisse-

Bereich Achim:

++Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person++

Emtinghausen. Am frühen Freitagnachmittag, gegen 14:10 Uhr, wurde in Emtinghausen eine Person bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 58-Jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte von der Syker Straße aus die Bremer Straße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dabei verletzte sich die 54-Jährige vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bereich Osterholz:

-keine presserelevanten Ereignisse-

