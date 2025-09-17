PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag zur Meldung: Mehrstündige Vollsperrung der A1 - Lkw verliert gesundheitsschädlichen Stoff

Landkreis Verden (ots)

Oyten. Die Vollsperrung der A1 in Richtung Münster und die Teilsperrung der A1 in Richtung Hamburg konnten gegen 15 Uhr aufgehoben werden.

Bis der Rückstau sich aufgelöst hat, kann es zeitweise immer noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Autobahn und den Nebenstrecken kommen.

