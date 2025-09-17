Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrstündige Vollsperrung der A1 - Lkw verliert gesundheitsschädlichen Stoff+

Landkreis Verden (ots)

+Mehrstündige Vollsperrung der A1 - Lkw verliert gesundheitsschädlichen Stoff+

Oyten. Heute Morgen, gegen 02:30 Uhr, kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Münster zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten zu einem Lkw-Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen löste sich an der Sattelzugmaschine ein Reifen, woraufhin der 23-jährige Fahrer die Kontrolle über den Sattelzug verlor und mit der Mittelschutzplanke kollidierte.

In der Folge verlor er ca. 12 Tonnen seiner Ladung auf der Fahrbahn in Richtung Münster und zum Teil auch in Richtung Hamburg. Der Sattelzug kam anschließend quer über alle drei Fahrstreifen auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht.

Bei der Ladung handelte es sich nach ersten Informationen um Desinfektionsgranulat, welches als gesundheitsgefährdend eingestuft ist und als Gefahrstoff gilt. Es wurde der Gefahrgutzug der Feuerwehr hinzugerufen und vorsorglich entschieden, einen Sicherheitsradius um die Unfallstelle einzurichten. Dadurch mussten die A1 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Im Verlauf stellte sich heraus, dass das Desinfektionsgranulat bereits für die Landwirtschaft verarbeitet ist und anwendungssicher ist. In großen Mengen kann dies dennoch gesundheitsschädlich sein.

Für die Reinigung der Fahrbahn und die anschließende Bergung des Sattelzuges bleibt die A1 weiterhin gesperrt. In Richtung Hamburg wurde die Vollsperrung um 10 Uhr aufgehoben und zwei Fahrstreifen wieder freigegeben. In Richtung Münster bleibt die Sperrung mindestens bis in die Mittagsstunden bestehen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens ca. 350.000 Euro geschätzt.

Durch die Vollsperrung kam es auf den Umleitungsstrecken und der A27 zu Verkehrsbehinderungen. Auf der Umleitungsstrecke der L168 finden zudem Baumaßnahmen statt, sodass die Umleitung über die L154 verläuft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell