Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrerin wird leicht verletzt++Zwei leicht Verletzte bei Vorfahrtsmissachtung++In Kurve kollidiert++Kind rennt auf Straße+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Radfahrerin wird leicht verletzt+ Verden. In der Straße Neumühlen wurde am Dienstagnachmittag eine 24-Jährige auf einem Fahrrad angefahren und leicht verletzt. Die 24-Jährige fuhr vom Geh- und Radweg auf die Fahrbahn, um diese in Richtung Wittekindstraße zu überqueren. Sie übersah dabei den Ford eines 83-Jährigen, welcher in Richtung Hamburger Straße unterwegs war. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte er einen Zusammenstoß mit ihr nicht mehr verhindern.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zwei leicht Verletzte bei Vorfahrtsmissachtung+ Lilienthal. Am Dienstagvormittag kam es an der Kreuzung der Trupermoorer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 59-jährige Fahrerin eines Smart die Vorfahrt eines 64-jährigen Fahrers eines Mercedes missachtet hatte. Die 59-Jährige wollte nach links auf die Moorhauser Landstraße abbiegen und übersah dabei den von links kommenden Pkw. Bei dem Unfall verletzten sich beide Beteiligten leicht, die 59-Jährige wurde vorsorglich noch in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.

+In Kurve kollidiert+ Lilienthal. Ein 60 Jahre alter Fahrer geriet am Dienstagvormittag auf der K8 in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der 60-Jährige war mit seinem VW in Richtung Lilienthal unterwegs und erlitt nach ersten Informationen während der Fahrt einen medizinischen Notfall. In der Folge kollidierte er mit dem Renault eines 41-Jährigen. Dieser kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 23.000 Euro geschätzt.

+Kind rennt auf Straße+ Lilienthal. In der Goebelstraße kam es am Dienstag, gegen 15:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkind und einem Transporter. Ein 49-jähriger Fahrer eines Transporters fuhr in Richtung der K8, als das Kind von einer Zufahrt auf die Straße lief. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

