Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Störung der Telefonanlage behoben

Siegburg (ots)

Die Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis sind behoben. Die Amtsleitung 02241 541 und die darauffolgenden Nummern sind wieder uneingeschränkt aus dem öffentlichen Telefonnetz erreichbar.

Der Polizeiruf 110 war zu keinem Zeitpunkt von der Störung betroffen. (Re)

