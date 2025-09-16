Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß bei Wendemanöver - Zwei Leichtverletzte ins Krankenhaus

Siegburg (ots)

Auf der Aulgasse zwischen Lohmar und Siegburg kam es Montagnachmittag (15. September) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 60-jähriger Troisdorf war gegen 16.30 Uhr mit seinem VW Kombi auf der Aulgasse in Richtung Siegburg gefahren. In Höhe einer Einmündung, die in einen Waldweg führt, bemerkte der Mann, dass er in die falsche Richtung fuhr. Er beabsichtige zu wenden, um dann auf der Aulgasse nach Lohmar zurückzufahren. Beim Wenden kollidierte er mit dem nachfolgenden Mercedes Kombi einer 43-jährigen Frau aus Siegburg, die ebenfalls in Richtung Siegburg unterwegs war. Bei der Kollision verletzten sich beide Fahrer. Zeugen und die 43-jährige Fahrerin gaben an, dass der 60-Jährige das Wendemanöver ohne vorherige Ankündigung durchführte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr wurde eingeleitet. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell