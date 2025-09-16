Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer stürzt auf regennasser Fahrbahn und verletzt sich

Eitorf (ots)

Ein 71-jähriger Radfahrer stürzte am Montagmorgen (15. September) mit seinem Trekkingrad und musste ins Krankenhaus.

Der Eitorfer fuhr gegen 07:30 Uhr auf der abschüssigen Müllerstraße in Richtung Ortskern Eitorf. An der Einmündung zur Schümmerichstraße wollte er einem bevorrechtigten Pkw die Vorfahrt gewähren. Beim Bremsen verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrrad. Bei dem anschließenden Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. (Bi)

