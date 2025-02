POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Radfahrerin leicht verletzt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (27.02.2025) fuhr eine 50-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Alkohol in der Holzbachstraße. Gegen 23.45 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass die 50-Jährige mit ihrem Auto zur Tankstelle kam, jedoch augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeistreife traf die Frau noch an der Tankstelle an. Ein Atemalkoholtest ergab einen ...

mehr