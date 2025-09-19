Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizei Verden

Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zusammenstoß zwischen zwei Pkw - eine verletzte Person

Achim. Am Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, kam es auf dem Kreuzungsbereich Uesener Feldstraße /Autobahnauffahrt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 41-jährige Kia-Fahrerin wollte die Kreisstraße 23 in Richtung Autobahnauffahrt in Richtung Cuxhaven fahren. Ein 39-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr die Uesener Feldstraße in Richtung Borstel. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge letztendlich zusammen, wodurch die Kia-Fahrerin verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind - Kind verletzt

Achim. Am Donnerstag, gegen 13.00 Uhr, kam es auf der Straße Am Rathauspark zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad fahrenden Kind. Ein 34-jähriger VW Fahrer befuhr die Straße Am Rathauspark in Fahrtrichtung Obernstraße, als plötzlich völlig unvermittelt das Kind mit dem Fahrrad auf die Straße fuhr. Trotz einer Vollbremsung von dem VW-Fahrer konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Das Kind stürzte zu Boden. Durch den Unfall wurde das Kind verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von 1200 Euro. Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall geben kann, melde sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960.

Auffahrunfall zwischen zwei Pkw - eine Person verletzt

Ottersberg. Am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, kam es auf der Verdener Straße im Bereich der Anschlussstelle zur Autobahn zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 25-jährige Skoda-Fahrerin und ein 24-jähriger Skoda-Fahrer fuhren von der Autobahn (Anschlussstelle Posthausen) in Richtung Verdener Straße. Im Bereich der dortigen Einmündung fuhr dann der 24-jährige aufgrund von Unachtsamkeit auf den Pkw der 25-jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 25-jährige Skoda-Fahrerin verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Dachstuhlbrand im Einfamilienhaus - zwei verletzte Personen

Worpswede. Am Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, kam es in der Wörpedahler Straße zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Der Polizei wurde zunächst eine Überfallmeldung durch ein Sicherheitsunternehmen mitgeteilt. Bei der Überprüfung wurden dann jedoch Qualmentwicklungen aus dem Haus festgestellt. Durch die sofort hinzugerufene Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude verhindert werden. Der 50-jährige Hauseigentümer konnte sich und eine 89-jährige Bewohnerin des Hauses in Sicherheit bringen. Beide wurden jedoch aufgrund einer möglichen Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Höhe des Schadens können bisher auch noch keine Angaben gemacht werden.

Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen - eine Person verletzt

Schwanewede. Am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, kam es auf der Straße Langenberg in Fahrtrichtung stadtauswärts zu einem Auffahrunfall. Ein 43-jähriger Opel-Fahrer musste an einer Ampel verkehrsbedingt anhalten. Eine 64-jährige VW-Fahrerin bemerkte dieses zu spät und krachte in den Opel. Durch den Aufprall wurde der Opel-Fahrer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro.

Auffahrunfall zwischen zwei Pkw - eine Person verletzt

Osterholz. Am Donnerstag, gegen 14.20 Uhr, kam es auf der Schwaneweder Straße zu einem Auffahrunfall von zwei Fahrzeugen. Ein 63-jähriger Ford-Fahrer konnte aufgrund von Unachtsamkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen und rutschte mit seinem Pkw auf den Pkw einer 34-jährigen VW-Fahrerin auf. Durch den Aufprall wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.

