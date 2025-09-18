POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Böschungsbrand

Dörverden. Am Mittwochabend kam es gegen 21 Uhr aus unbekannten Gründen zu einem Böschungsbrand an der Straße An der Bahn. Es entstand ein Flurschaden von rund 5 mal 10 Metern. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizeistation Dörverden unter Telefon 04234/943960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

