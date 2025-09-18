Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz
Landkreise Verden und Osterholz (ots)
LANDKREIS VERDEN
Böschungsbrand
Dörverden. Am Mittwochabend kam es gegen 21 Uhr aus unbekannten Gründen zu einem Böschungsbrand an der Straße An der Bahn. Es entstand ein Flurschaden von rund 5 mal 10 Metern. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizeistation Dörverden unter Telefon 04234/943960 entgegen.
LANDKREIS OSTERHOLZ
Derzeit liegen keine Meldungen vor.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Helge Cassens
Telefon: 04231/806-107
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc
Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell