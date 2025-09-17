Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Einbruch in Oberkassel - Fahndungserfolg der Bundespolizei und der Landespolizei Polizei - Zwei mutmaßliche Einbrecherinnen festgenommen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 16. September 2025, 13:15 Uhr

Die Bundespolizei und die Landespolizei stellten gestern Mittag zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen, die im Verdacht stehen in eine Wohnung in Oberkassel eingebrochen zu sein. Eine 19-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Beamten der Bundespolizei waren die beiden Frauen aufgrund ihres Verhaltens bereits am Hauptbahnhof ins Auge gefallen. Und tatsächlich: Während das Duo durch das Stadtgebiet zog, beobachteten die Polizisten, wie die Frauen an diversen Mehrfamilienhäusern klingelten und weiterzogen, wenn niemand die Tür öffnete. Gegen 13:15 Uhr betraten sie schließlich ein Mehrfamilienhaus in Oberkassel. Als sie eine halbe Stunde später das Haus verließen, stellten die Polizisten die offene Tür einer Wohnung sowie Hebelspuren fest. Eine 19-jährige Frau sowie deren Komplizin (nach einer Altersfeststellung mindestens 17 Jahre alt), beide mit kroatischer Staatsangehörigkeit, wurden festgenommen. Bei beiden Tatverdächtigen wurden Schraubenzieher sichergestellt, die möglicherweise als Tatwerkzeug dienten. Die 19-Jährige ist wegen ähnlicher Eigentumsdelikte bereits polizeibekannt und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die vermeintliche Mittäterin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell