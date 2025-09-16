Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 44 bei Essen - Fußgänger von Pkw erfasst - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz - Lange Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 15. September 2025, 22:21 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagabend auf der A 44 bei Essen wurde ein Fußgänger von einem Pkw erfasst. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren. Die Fahrbahn in Richtung Düsseldorf musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Nach ersten Zeugenaussagen fuhr ein 20-jähriger Essener mit seinem Pkw auf der A 44 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 19-jähriger Mann, der ebenfalls aus Essen kam. An der Anschlussstelle Essen-Dilldorf beabsichtigte der Fahrer des BMW die Autobahn zu verlassen. Kurz vor der Ausfahrt nahmen die Insassen einen Fußgänger auf der Fahrbahn wahr. Der Essener versuchte noch dem Mann auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der 68-jährige Mann aus Essen in die Windschutzscheibe geschleudert. Der Fahrzeugführer konnte seinen BMW noch auf dem Seitenstreifen gefahrlos zum Stillstand bringen. Der Fußgänger verstarb noch am Unfallort. Der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer einen Schock. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Die A 44 in Richtung Düsseldorf musste bis kurz nach halb Fünf voll gesperrt werden. Die Ermittlungen, warum sich der Fußgänger auf der Autobahn befunden hatte, dauern derweil noch an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell