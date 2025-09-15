Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Festnahme nach Raub - Tatbeute aufgefunden - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 14. September 2025, 04:35 Uhr

Nach einem Raub auf einen Mann am Sonntagmorgen in der Altstadt, konnten Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei zwei Verdächtige festnehmen. Die beiden im Alter von 16 und 18 Jahren sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Fußstreife auf einen Mann aufmerksam, der offensichtlich kurz zuvor Opfer eines Raubes geworden war. Drei Unbekannte sollen ihn festgehalten und die Jacke entrissen haben. Das Opfer hätte noch die Verfolgung aufgenommen und gesehen, wie die Täter die Jacke und seine Geldbörse fallenließen. Die Beamten konnten im Nahbereich die drei Verdächtigen antreffen. Bei einem 16-Jährigen fanden sie die Summe an Bargeld (in entsprechender Stückelung), die sich zuvor in der Geldbörse des Opfers befunden haben soll. Die drei wurden zur Wache gebracht. Der Jugendliche aus Marokko und ein 18 Jahre alter Mittäter aus Algerien wurden festgenommen und sollen noch heute vorgeführt werden. Ihren Komplizen entließen die Beamten, aufgrund fehlender Haftgründe, nach Abschluss aller Maßnahmen von der Wache.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell