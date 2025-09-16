Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub auf Geschäft in Heerdt - Unbekannter droht mit Messer - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Montag, 15. September 2025, 19:30 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei sucht nach Zeugen eines Raubes auf ein Geschäft in Heerdt am gestrigen Abend. Ein Unbekannter hatte die Kassiererin mit einem Messer bedroht und die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert. Im Anschluss flüchtete der Täter mitsamt der Beute.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der Unbekannte die Filiale eines Discounters an der Wiesenstraße und forderte die Kassiererin unter Vorhalt eines Messers auf, ihm Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Die Frau übergab ihm mehrere Hundert Euro, die der Täter in seiner Hosentasche verstaute. Im Anschluss flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung Heerdter Landstraße.

Der Täter ist schlank und circa 1,70 Meter groß. Er trug eine grüne Jacke/ Kapuzenjacke, eine dunkle Jeans und eine schwarze Cap. Er war maskiert und führte ein Klappmesser mit.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

