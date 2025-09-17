Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 - Alleinunfall bei Kaarst - Motorradfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 17. August 2025, 03:30 Uhr

Ein Motorradfahrer erlitt in der gestrigen Nacht auf der A 57 bei Kaarst lebensgefährliche Verletzungen, nachdem er gestürzt war. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Die Fahrbahn in Richtung Köln musste zeitweise voll gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Mann aus Neuss mit seinem Motorrad auf der A 57 in Richtung Köln. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seine BMW und stürzte im Bereich der Anschlussstelle Holzbüttgen. Bei dem Unfall verletzte sich der 41-Jährige so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten, wo er stationär verblieb. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die durch die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams durchgeführt wurde und bis circa 09:30 Uhr andauerte, musste die Fahrbahn der A 57 in Richtung Köln für ungefähr eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

