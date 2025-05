Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Pfefferspray gesprüht, zwei Personen verletzt + Diebstähle aus Autos + Dieb in Schule

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Pfefferspray gesprüht, zwei Personen verletzt

Offenbar völlig unvermittelt gerieten ein 22-jähriger und ein 27-jähriger Marburger am Samstag, 24. Mai, mit zwei unbekannten Männern in einen Konflikt. Einer der Unbekannten sprühte gegen 3.45 Uhr mit Pfefferspray, wodurch beide Marburger Augenreizungen erlitten. Zudem schlug einer der Männer noch zu und brach dem 27-Jährigen dadurch die Nase. Er kam zur Behandlung mit einem RTW ins Krankenhaus. Die Unbekannten flüchteten aus der Wettergasse in Richtung Steinweg. Einer davon ist etwa 20 Jahre alt und 170cm groß. Er hat helle Haare, trug eine grüne Jacke und hatte eine Umhängetasche dabei. Der andere ist etwa 30 Jahre alt und 180cm groß, hat ein Glatze und trug ein Hawaiihemd. Die Marburger Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Diebstähle aus Autos

Am vergangenen Wochenende (23. bis 25. Mai) kam es zu mehreren Diebstählen aus Autos:

Zwischen 2 Uhr und 13.30 Uhr am Samstag schlugen Unbekannte die Scheibe eines schwarzen Mercedes ein, der auf dem Parkdeck in der Straße Barfüßertor stand. Sie entwendeten mehrere Münzgeldrollen im Wert von 450 Euro und den Fahrzeugschein. Zudem entstand ein etwa 150 Euro hoher Schaden.

Ebenfalls des Fahrzeugschein entwendeten Diebe aus einem offenbar nicht verschlossenen Citroen, der zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Samstag, 15.20 Uhr, in der Ockershäuser Allee geparkt stand. Ansonsten fehlte nichts.

Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten Diebe in der Straße Renthof an die Handtasche in einem Citroen. Sie hinterließen einen etwa 300 Euro hohen Schaden und flüchteten mit der Beute. Den Diebstahl bemerkte die Besitzerin am Sonntag gegen 15.40 Uhr.

Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Dieb in Schule

Vermutlich über ein Fenster gelangte ein Dieb am zurückliegenden Wochenende in das Schulgebäude in der Sybelstraße. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, hebelte er die Tür zum Sekretariat auf und entwendete die Kaffeekasse mit etwa 50 Euro. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

