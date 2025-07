Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250718 - 0728 Frankfurt - Bornheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall mit hohem Sachschaden - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ha) Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte in der gestrigen Nacht (17. Juli 2025) nach aktuellen Erkenntnissen einen Verkehrsunfall, bei dem er mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, Polizeibeamte nahmen ihn im Nahbereich fest.

Der 52-jährige Mann fuhr gegen 23:10 Uhr mit seinem schwarzen VW Caravelle die Heidestraße entlang. In diesem Bereich streifte er insgesamt drei geparkte Autos und verursachte an allen einen Sachschaden. Im Anschluss flüchteten er und sein unbekannter Beifahrer zu Fuß in Richtung Eichwaldstraße, dort nahmen Polizeibeamte den Fahrer fest. Der Mitfahrer entkam.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert im Bereich der 2% Promille an, daraufhin brachten die Beamten den Mann zwecks Blutentnahme in das Polizeipräsidium Frankfurt. Der entstandene Sachschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 46208 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

