Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250718 - 0727 Frankfurt - Bornheim: Schwerer Raub auf Gaststätte - Fahndung

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei fahndet nach zwei aktuell noch unbekannten Tätern, die Ende letzten Jahres eine Gaststätte in Frankfurt Bornheim überfielen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Dienstag, den 24.12.2024, gegen 04:00 Uhr betraten zwei unbekannte Täter die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Straße "Im Prüfling" in Frankfurt am Main. Nach Betreten der Gaststätte soll einer der beiden Täter unter Vorhalt einer Gaspistole die Mitarbeiterin zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben, während der andere Täter den Türbereich abgesichert habe.

Anschließend seien die unbekannten Täter zu einem Nebenraum der Gaststätte gegangen, in welchem sich der Gaststättenbesitzer aufgehalten habe. Nach Öffnung der Tür habe einer der Täter eine Gaspistole gegen den Geschädigten eingesetzt und ihn daraufhin mehrerer Gegenstände beraubt.

Wenige Stunden vor der Tat sollen sich beide unbekannten Täter bereits schon mal in der Gaststätte aufgehalten haben.

Aufgrund dessen hoffen Staatsanwaltschaft und Polizei mit der Veröffentlichung jener Lichtbilder und Videoaufzeichnungen nun auf Hinweise, die zu einer Identifizierung der Tatverdächtigen führt.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Der unbekannte Täter 1 soll ca. 180 cm groß sein, ca. 30 Jahre alt, soll grün/braune Augen und eine kräftige Statue haben. Ferner trug er eine dunkelblaue Weste, einen Pullover mit roten Applikationen an den Schultern, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe.

Der unbekannte Täter 2 soll ca. 160 cm groß sein und eine schmale Statue haben. Das Gesicht war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Gesichtsbedeckung maskiert. Ferner trug er eine schwarze Kapuze mit einer Kappe darunter, sowie eine schwarz- glänzende Winterjacke, eine graue Jogginghose, schwarze Schuhe (Marke "Nike") und blaue Handschuhe.

Zeugen, die Angaben zu den Identitäten der unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-51299 an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Der nachfolgende Link führt zu der Internetseite der Polizei Frankfurt, hier sind Lichtbilder der beiden unbekannten Tatverdächtigen zu sehen:

https://k.polizei.hessen.de/41512005

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell