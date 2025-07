Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei verhindert unerlaubte Einreise - Mann am Flughafen Saarbrücken-Ensheim festgenommen

Perl (ots)

Am Dienstag, den 15. Juli 2025, hat die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken am Grenzübergang Perl erneut eine unerlaubte Einreise verhindert. Zudem wurde am Flughafen Saarbrücken-Ensheim ein Reisender festgenommen.

Gegen 21:20 Uhr wurde ein Fahrzeug, welches zuvor die luxemburgische Grenze überquert hatte, durch die Bundespolizei kontrolliert. Das Fahrzeug war mit 3 algerischen Staatsangehörigen besetzt, wovon lediglich der Fahrer gültige Einreisedokumente zur Kontrolle vorlegen konnte. Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und zum Bundespolizeirevier Perl verbracht. Der Fahrer wurde kurze Zeit darauf erneut von der Dienststelle entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Den beiden Mitfahrern wurde die Einreise nach Deutschland verweigert und sie wurden nach Luxemburg zurückgewiesen. Einer von vielen alltäglichen Fällen an den Schengen-Binnengrenzen, auch zu Frankreich und Luxemburg.

Weiterhin kam es am Flughafen Saarbrücken-Ensheim zu einer Festnahme eines Reisenden durch die Bundespolizei. Der 31-jährige Mann war zuvor von Antalya nach Saarbrücken geflogen. Nach der Landung in Saarbrücken wurde die Person am Schalter der Bundespolizei vorstellig und überprüft.

Eine Recherche in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Der 31-Jährige hat 9 Monate Freiheitsstrafe aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und 3 Monate aufgrund des Erschleichens von Leistungen zu verbüßen. Der Mann wurde festgenommen und in eine örtliche Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

