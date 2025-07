Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Ereignisreiches Wochenende - Bundespolizei nimmt mehrere Straftäter fest

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, dem 11. Juli 2025, wurde gegen 09:30 Uhr ein 37-jähriger bahrainischer Staatsangehöriger an der Goldenen Bremm festgestellt. Er hatte zuvor die deutsch-französische Grenze mit dem Flixbus überquert.

Die Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem ergaben mehrere Fahndungsnotierungen. Die Einträge stehen im Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten, darunter besonders schwere Fälle. Eine Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ergab, dass gegen den Mann ein vollstreckbarer Haftbefehl vorliegt. Da er den haftbefreienden Betrag von insgesamt 1.251,54 Euro nicht zahlen wollte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er eine 70-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss.

Nach Verbüßung der Freiheitsstrafe wird die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken weitere aufenthaltsbeendende Maßnahmen prüfen.

Überdies wurde ein 25-jähriger Franzose im Rahmen einer grenzpolizeilichen Kontrolle zunächst festgenommen. Gegen ihn bestand eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund einer Trunkenheitsfahrt. Zudem ergab sich der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da ihm temporär die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Den haftbefreienden Betrag von insgesamt 1645,70 Euro konnte er entrichten, sodass ihm die Weiterfahrt mit einem Bekannten, mit gültiger Fahrerlaubnis, gestattet wurde.

An der Landgrenze zu Luxemburg wurde nach einer Personenkontrolle ein weiterer Haftbefehl festgestellt. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen aufgrund eines Betäubungsmitteldelikts konnte der 36-jährige Deutsche durch das Bezahlen des haftbefreienden Betrags von 2100 Euro abwenden.

Ein 54-jähriger Franzose konnte die haftbefreienden Beträge zweier gegen ihn bestehender Haftbefehle am Samstag, den 12. Juli 2025, nicht entrichten. Er wurde am Hauptbahnhof in Saarbrücken durch die Bundespolizei kontrolliert. Wegen Erschleichen von Leistungen in zwei Fällen war er zur Festnahme ausgeschrieben worden. Seine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 95 Tagen sitzt er nun in einer Justizvollzugsanstalt ab.

