Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizeieinsatz nach Hinweis auf mögliches Gewaltdelikt++

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am Dienstagnachmittag kam es beim Busbahnhof zu einem Polizeieinsatz, nachdem es zunächst begründete Hinweise auf eine verdächtige Person in einem Linienbus gab. Gegen 14:15 Uhr konnte eine Zeugin ein verdächtiges Telefonat eines Mitfahrers mithören. Zudem waren an der Kleidung des Mannes Blutanhaftungen vorhanden. Es entstand der Verdacht, dass er möglicherweise in ein Gewaltdelikt verwickelt ist. Es wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet zu dem zunächst unbekannten Mann durchgeführt.

Gegen 15:05 Uhr konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger am Busbahnhof festgestellt werden, auf welchen die Personenbeschreibung passte. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage nahmen ihn Einsatzkräfte der Polizei vorläufig in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Erste Ermittlungen zu dem Mann und dem Hintergrund für das Telefonat ergaben keine Hinweise auf eine tatsächliche Straftat. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 27-Jährige sich zuvor selbst verletzt und es war aufgrund von nicht ernst gemeinten Aussagen von ihm zu einem Missverständnis gekommen. Der Verdener wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell