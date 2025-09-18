Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe/Mannheim/Bruchsal: Einladung zur "Nacht der Bewerber" - Mitflug im Polizeihubschrauber zu gewinnen

Ein Dokument

Karlsruhe (ots)

Am Freitag, den 26. September 2025, bietet die Polizei Baden-Württemberg von 17 bis 21 Uhr die Möglichkeit, bei der "Nacht der Bewerber" einmal hinter die Kulissen der Polizei zu schauen. Bei der Nachwuchswerbeaktion, die erstmals gemeinsam von den Polizeipräsidien Mannheim und Karlsruhe in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Einsatz durchgeführt wird, öffnet die Polizei ihre Türen, um Besuchern einen Einblick in die Vielfalt der Polizeiarbeit zu ermöglichen. Zudem wird am Veranstaltungstag ein Polizeihubschrauber auf dem Gelände landen und es besteht für Berufsinteressenten die Möglichkeit, an der Verlosung eines Mitfluges teilzunehmen, der zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird. Die Landung des Polizeihubschraubers auf dem Sportplatz des Präsidiums Einsatz ist auf etwa 17 Uhr geplant.

Auf dem Areal des PP Einsatz in Bruchsal erwartet die Besucher ein interessantes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm. So präsentieren die Hunde-und Reiterstaffel das Können von Mensch und Tier im Rahmen von zwei Vorführungen. Auch die Einsatztrainer, die Bereitschaftspolizei, die Wasserschutzpolizei sowie die Kriminalpolizei und die Verkehrspolizei lassen sich an diesem Abend in die Karten schauen und zeigen technisches Equipment und Einsatzmittel aus dem täglichen Dienst. Während die Kriminaltechnik Einblicke in die Tatortarbeit und Spurensicherung gewähren wird, stellt die Bereitschaftspolizei ihren Fuhrpark mit Wasserwerfer und Sonderwagen in einer realistischen Vorführung vor. Zudem präsentieren sich u.a. die Einsatzeinheiten der Bereitschaftspolizei mit einer Vielzahl von Aktionen und Infoständen und die Hochschule für Polizei gibt Einblicke in den Alltag von Polizeischülerinnen und Polizeischülern. Im Rahmen eines Fitnessparcours ist es Interessierten möglich, ihre körperliche Eignung für den Polizeidienst zu testen.

Über den gesamten Abend hinweg gibt es zudem die Gelegenheit, mit Einstellungsberatern, Auszubildenden, Studenten und Polizeibeamten aus den verschiedensten Dienstzweigen ins Gespräch zu kommen und so mehr über den Polizeiberuf zu erfahren.

Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an alle, die sich für eine Ausbildung oder ein Bachelorstudium bei der Polizei Baden-Württemberg interessieren. Eltern, Kinder, Begleitpersonen und sonstige Interessenten sind selbstverständlich auch herzlich eingeladen.

Veranstaltungsort ist das Polizeipräsidium Einsatz, Dittmannswiesen 64, in 76646 Bruchsal. Parkplätze sind in ausreichender Anzahl vorhanden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für Rückfragen oder für geplante Besuche der Medien steht EPHK Schöfer von der Einstellungsberatung Karlsruhe als Ansprechpartner zur Verfügung: Tel. 0721 666-1660 oder karlsruhe.berufsinfo@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell