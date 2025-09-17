PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf - Jugendlicher flüchtet mit Pkw vor der Polizei

Karlsruhe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen flüchtete ein 14-jähriger Junge mit einem zuvor unbefugt in Gebrauch genommenen Pkw vor der Polizei. Bei der anschließenden Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit durch Durlach, könnten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Kenntnisstand soll der Beschuldigte offenbar gegen 07:20 Uhr den Fahrzeugschlüssel des schwarzen Ford Fiesta seiner Großmutter entwendet haben und anschließend damit weggefahren sein. Etwa eine Stunde später gegen 08:35 Uhr meldete eine Zeugin ein Fahrzeug, das wohl mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich der Christofstraße unterwegs sei. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der Jugendliche im Bereich der Pforzheimer Straße mit dem Pkw, an einer roten Ampel stehend kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Beschuldigte plötzlich das Fahrzeug und flüchtete zunächst über die Durlacher Allee nach rechts auf die Wilmar-Schwabe-Straße. Anschließend bog er links in die Hauptbahnstraße ab und fuhr in die Raiherwiesenstraße, wo er das Fahrzeug abstellte und seine Flucht zu Fuß über die dortige Spielplatzanlage in Richtung Auer Straße fortsetzte.

Während seiner Flucht soll er mehrere Verkehrsteilnehmer unter anderem auch im Bereich eines Fußgängerüberwegs am Bahnhof Durlach mit hoher Geschwindigkeit überholt haben. Außerdem nutzte er teilweise die Fahrbahn des entgegenkommenden Verkehrs und geriet offenbar mehrfach ins Schlingern.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und insbesondere Personen, die aufgrund der Fahrweise des 14-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

