Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Fahrzeugbrände in Beiertheim-Bulach

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch verursachten zwei Pkw-Brände einen hohen Sachschaden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen alarmierten Passanten gegen 00:50 Uhr Feuerwehr und Polizei wegen zwei brennenden Autos, die in der Gebrüder-Himmelheber-Straße in Beiertheim-Bulach nebeneinander geparkt waren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen der VW Polo und der VW T-Roc bereits in Vollbrand und wurden in der Folge vollständig zerstört.

Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

