POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Fahrzeugbrände in Beiertheim-Bulach
Karlsruhe (ots)
In der Nacht auf Mittwoch verursachten zwei Pkw-Brände einen hohen Sachschaden.
Nach aktuellem Stand der Ermittlungen alarmierten Passanten gegen 00:50 Uhr Feuerwehr und Polizei wegen zwei brennenden Autos, die in der Gebrüder-Himmelheber-Straße in Beiertheim-Bulach nebeneinander geparkt waren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen der VW Polo und der VW T-Roc bereits in Vollbrand und wurden in der Folge vollständig zerstört.
Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
