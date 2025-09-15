PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - 19-Jähriger mit Gesichtsverletzungen aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Die Polizei war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Graben-Neudorf nach einem bislang nicht vollständig aufgeklärten Körperverletzungsdelikt mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz und sucht nun nach Zeugen der Geschehnisse.

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge meldete eine Zeugin kurz nach Mitternacht einen verletzten Mann im Bereich des Bahnhofs Graben-Neudorf. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Bruchsal trafen kurz darauf auf einen 19-jährigen alkoholisierten jungen Mann, der mehrere mutmaßliche Schnittverletzungen im Gesicht hatte. Den Angaben des Geschädigten zufolge, soll er gegen 23:30 Uhr von mehreren Unbekannten im Bereich Bahnhofsring unvermittelt angegriffen und verletzt worden sein. Anschließend sollen die Täter zu Fuß in Richtung Pestalozzi-Schule geflüchtet sein. Zu den Hintergründen der Tat liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Zur Versorgung der Verletzungen wurde der 19-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Zeugen und Hinweisgeber, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256 9329-0 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 16:48

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Gefährlicher Körperverletzung

    Karlsruhe (ots) - Bei einer Auseinandersetzung am Samstagabend in Grünwinkel wurden zwei Männer nicht unerheblich verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren zwei Männer im Alter von 43 Jahren gegen 21:40 Uhr zu Fuß auf einem Waldweg zwischen Grünwinkel und Oberreut unterwegs. Hierbei sollen sie einen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 16:09

    POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - 30-Jähriger begeht Sachbeschädigungsserie

    Karlsruhe (ots) - Mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Sachbeschädigungsserie, die ein 30 Jahre alter Mann am Samstagmittag im Ortsteil Neudorf beging. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Tatverdächtige gegen 13:30 Uhr zu Fuß in der Mannheimer Straße in südliche Richtung unterwegs. Dabei beschädigte er wohl mit einem hammerähnlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren