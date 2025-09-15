Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - 19-Jähriger mit Gesichtsverletzungen aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Die Polizei war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Graben-Neudorf nach einem bislang nicht vollständig aufgeklärten Körperverletzungsdelikt mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im Einsatz und sucht nun nach Zeugen der Geschehnisse.

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge meldete eine Zeugin kurz nach Mitternacht einen verletzten Mann im Bereich des Bahnhofs Graben-Neudorf. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Bruchsal trafen kurz darauf auf einen 19-jährigen alkoholisierten jungen Mann, der mehrere mutmaßliche Schnittverletzungen im Gesicht hatte. Den Angaben des Geschädigten zufolge, soll er gegen 23:30 Uhr von mehreren Unbekannten im Bereich Bahnhofsring unvermittelt angegriffen und verletzt worden sein. Anschließend sollen die Täter zu Fuß in Richtung Pestalozzi-Schule geflüchtet sein. Zu den Hintergründen der Tat liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Zur Versorgung der Verletzungen wurde der 19-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Zeugen und Hinweisgeber, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256 9329-0 in Verbindung zu setzen.

