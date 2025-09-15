Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - 30-Jähriger begeht Sachbeschädigungsserie

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Sachbeschädigungsserie, die ein 30 Jahre alter Mann am Samstagmittag im Ortsteil Neudorf beging.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Tatverdächtige gegen 13:30 Uhr zu Fuß in der Mannheimer Straße in südliche Richtung unterwegs. Dabei beschädigte er wohl mit einem hammerähnlichen Gegenstand die Glasscheiben zweier Bushaltestellen. Außerdem schlug er mit dem unbekannten Gegenstand auf die Glasfronten zweier Bankfilialen sowie eines Bürogebäudes ein. Des weiteren beschädigte der Tatverdächtige die Scheiben von mindestens fünf geparkten Pkw im Bereich der Mannheimer Straße bzw. des Bahnhofsparkplatzes.

Der sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Beschuldigte, konnte schließlich von Polizeibeamten bei einem Einkaufsmarkt in der Heidelberger Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht näher beziffert werden, wird jedoch vermutlich im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Der Polizeiposten Graben-Neudorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

